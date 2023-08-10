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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti

Spor Haberleri

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti. Öntaş ve Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Tandoğan ile Nallıhan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Kır Düğün Salonunda incelemelerde bulundu. Öntaş, yaptığı açıklamada, 'Kapalı yüzme havuzumuzdaki son dokunuşları tamamladıktan sonra gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sabrettiğinize değecek güzellikte spor aletleri ve oyun gruplarıyla daha modern, daha konforlu zaman geçireceğiniz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu sizinle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

Öntaş ve Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Tandoğan ile Nallıhan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Kır Düğün Salonunda incelemelerde bulundu.

Öntaş, yaptığı açıklamada, "Kapalı yüzme havuzumuzdaki son dokunuşları tamamladıktan sonra gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sabrettiğinize değecek güzellikte spor aletleri ve oyun gruplarıyla daha modern, daha konforlu zaman geçireceğiniz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu sizinle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Spor

İsmail Öntaş Gençlik Ankara Spor Spor Haberler

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