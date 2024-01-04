Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi sitesinin ara yollarına asfalt serilmeye başlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesinde bulunan sanayi sitesinin ara yollarını düzelterek asfalt dökme çalışmalarına başladı. Yağmur yağdığında sorun yaşayan sanayi esnafı, yapılan çalışmalardan memnuniyet duydu.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi sitesinin ara yollarına asfalt serilmeye başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesinin içindeki bozuk yolları düzelterek asfalt döküyor.
Yağmur yağdığında sorun yaşayan sanayi esnafı çalışmaları memnuniyetle karşıladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürü Mustafa Dayanıklı, asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi.