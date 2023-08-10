Ankara'da Nallıhan-Ankara kara yolunda meydana gelen kaza sonucu, belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nallıhan- Ankara kara yolunda meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada 51 yaşındaki Öner Arslan ve 12 yaşındaki Necati Şen hayatını kaybetti, Ömer Han Arslan, Songül Arslan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - ANKARA