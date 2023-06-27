Ankara-Nallıhan kara yolunun bir kısmı hizmete girdi

Nallıhan'ı Ankara'ya bağlayan Güney Marmara ve İstanbul'a alternatif ulaşım sağlayan İpek Yolu üzerinde bulunan Ankara-Nallıhan kara yolunun bir kısmı hizmete girdi. Tamamlandığında seyahat süresinin kısaltılmasıyla zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlanacak yol dolayısıyla egzoz emisyon salınımı da azalacak. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölünmüş yolun tamamlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.