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Ankara'da İlkokul İnşaatında Yangın Çıktı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu inşaatında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu inşaatında yangın çıktı.

Çayırhan Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu inşaatının üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Kalıpların tutuştuğu yangına İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Ekipleri alarma geçiren ve çevredekileri korkutan yangın büyümeden söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Nallıhan Ankara Güncel Haberler

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