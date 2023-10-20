Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çeltik hasadı başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Akdere köyünde 40 dönümlük tarlada ekimi yapılan Tosya pirincinin hasadı devam ediyor. Çeltik üreticisi İlyas Erdoğan, Nallıhan için çeltik üretiminin önemini vurgulayarak, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Akdere köyünde 40 dönümlük tarlada İlyas Erdoğan ile Mustafa Aydoğan tarafından ekimi yapılan Tosya pirincinin hasadı devam ediyor.

Çeltik üreticisi İlyas Erdoğan, çeltiğin Nallıhan için önemli olduğunu, 7 yıl aradan sonra arazilerinde pirinç üretimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, desteklerinden dolayı Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür etti.