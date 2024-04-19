Nallıhan Belediyesi Çiftçilere Silajlık Mısır Tohumu Desteği Verdi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye, çiftçilere girdi ve yem maliyetlerini azaltmaları amacıyla yüzde 75 hibe destekli silajlık mısır tohumu desteği verdi. Yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda tarım ve hayvancılığa hibe desteklerini artıran Nallıhan Belediyesi, Cumhuriyet Alanı'nda üreticilere mısır tohumu dağıttı. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 'Nallıhanlı üreticilerimizin her zaman yanında olacağız, üreticilere şimdiden bereketli olmasını diliyorum.' dedi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye, çiftçilere girdi ve yem maliyetlerini azaltmaları amacıyla yüzde 75 hibe destekli silajlık mısır tohumu desteği verdi.
Yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda tarım ve hayvancılığa hibe desteklerini artıran Nallıhan Belediyesi, Cumhuriyet Alanı'nda üreticilere mısır tohumu dağıttı.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, "Nallıhanlı üreticilerimizin her zaman yanında olacağız, üreticilere şimdiden bereketli olmasını diliyorum." dedi.