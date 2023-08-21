Ankara'da su kuyusunda mahsur kalan oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kaybolan 7 aylık keçi, köyün dışındaki su kuyusunda mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibi, çağrı üzerine oğlağı kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Kabaca Köyü'nde hayvancılık yapan Mustafa Eraslan'ın 7 aylık keçisi kayboldu. Yaklaşık 10 gündür aranan keçi, köyün dışındaki su kuyusunda mahsur halde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibi, çağrı üzerine köye gelerek halatla oğlağı kuyudan çıkardı.

Eraslan, oğlağı kendisine teslim eden itfaiye ekibine teşekkür etti.