Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışı daha yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışı daha yaptı. Bakan Soylu'nun bağışladığı briket ev sayısı 20 oldu. Soylu, "Oraya gittiğinizde defalarca gördünüz ve görmeye devam ediyorsunuz. Aramızda yüzlerce yıllık bir fark var. Bunu anlayan ve anlamaya çalışan tek ülke, tek milletiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar ve Aziz Mahmud Hüdai Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş'ı makamında kabul etti. AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, Bakan Soylu, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESELİM DEDİK"

Bölgede Türkiye kadar aktif bir şekilde yardımda bulunan bir ülke olmadığını belirten Bakan Süleyman Soylu, "Elbette ki başka ülkeler ve devletler de elinden gelen gayreti vermeye çalışıyor. Ancak biz hem yaşıyoruz hem de millet olarak da devlet olarak da elimizden geleni, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sırtını dönen bir Avrupa var. Cumhurbaşkanımız ile kendi göbeğimizi kendimiz keselim dedik ve milletimizin gayreti ile birlikte önce 10 bin ile başladı. Sonra 20 bin oldu, sonra 30 bin oldu. En nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı 50 bine çıkardı" şeklinde konuştu.

Bölgede büyük bir dramın olduğunu aktaran Soylu, Ayvalık açıklarında yaklaşık 40 mülteciyi taşıyan bir botun Yunanistan tarafından batırıldığını hatırlatarak, Türkiye sahil güvenlik ekiplerinin 36 sığınmacıyı kurtardığını açıkladı. Ayrıca 1 kişinin vefat ettiğini 3 kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

Bölge insanının çok zor şartlarda yaşadığını aktaran Türk Kızılayı Başkanı Kınık, "Elimizden geldiği kadar, sahada hem kendimiz çalışıyor hem de diğer sivil toplum kuruluşlarına desteklerimizi vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, dün İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayrat Yardım Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın aralarında bulunduğu yardım kuruluşları aracılığıyla 10 briket ev bağışlamıştı ve Bakan Soylu'nun bağışladığı briket ev sayısı toplam 20 oldu. Bakanlık binasında gerçekleşen kabul, makbuzların imzalanması ve fotoğraf çekimleri ile son buldu. Kabulde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA