Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
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Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

04.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:45
Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Son dakika haberi... EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmalarına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındıEdirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin, 'askeri mahrem yapılanması',...

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmalarına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin, 'askeri mahrem yapılanması', 'avukat mahrem yapılanması'nda yer alanların da aralarında olduğu örgütün mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin, Edirne merkezli olmak üzere; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Isparta, Siirt, Tokat, Bayburt ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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