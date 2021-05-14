Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindekırmızı ışık yaptığı öne sürülen kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindekırmızı ışık yaptığı öne sürülen kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde Saray'ın Yuvalı Kavşağı'nda meydana geldi. Muzaffer Balta yönetimindeki 34 LV 0177 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Aytaç Hergüven yönetimindeki 17 ACE 386 plakalı mıcır yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, sürücüler Balta ile Hergüven yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Muzaffer Balta, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü, Hergüven'e ise ayakta müdahale edildi.

Muzaffer Balta, kendisine yeşil ışık yandığını belirterek, "Kamyon hızla gelip bana çarptı. Ben de kamyon şoförlüğü yaptım, böyle araç mı kullanılır" dedi.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyon şoförü Aytaç Hergüven ise seyir halindeyken yeşil ışığın kırmızıya döndüğünü öne sürerek, "Yeşil ışık yanıyordu ben de giderken birden kırmızı ışık yandı. Frene bastım ama duramadım" diye konuştu.

Kamyon şoförü Aytaç Hergüven gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY

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