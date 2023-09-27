Tekirdağ'da 122 Kaçak Göçmen Yakalandı, 9 Organizatör Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ve Saray ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda arazide 122 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 14 organizatörden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ergene ve Saray ilçelerinde çok sayıda kaçak göçmen bulunduğunu ve yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a gitme hazırlığında olduğunu belirledi. Göçmenlerin bulunduğu bölgelere havadan dron destekli operasyon düzenleyen jandarma, arazide 30 Afganistani, 45 Suriye, 37 Fas, 1 Türkmenistan, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Lübnan, 1 Azerbaycan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.