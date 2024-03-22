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Tekirdağ'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi

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Tekirdağ'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.

Dün Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Firdevs Arca'nın (75) cenazesi Vize Dörtoluk Camisi'ne getirildi.

Arca'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ile Arca'nın yakınları katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ölmez (47), Rıdvan Cengiz (53) ve Mehmet Korkmaz (83) da öğle vakti son yolculuğuna uğurlandı.

Olayda vefat eden Asiye Korkulu'nun (72) cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Dün, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrilmişti.

Kazada, Korkulu, Arca, Korkmaz, Ölmez ile Cengiz yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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