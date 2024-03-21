Tekirdağ'da trafik kazasıyla ilgili adil soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığınca adil soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Tunç'un Tekirdağ'da yaşanan trafik kazasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."