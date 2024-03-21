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Tekirdağ'da trafik kazasıyla ilgili adil soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığınca adil soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç'un Tekirdağ'da yaşanan trafik kazasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Tunç Tekirdağ Saray Trafik Kazaları Politika Güncel Haberler

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