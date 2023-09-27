Tekirdağ'da Termal Kameralı İHA ile Kaçak Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda termal kameralı İHA kullanılarak 122 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmanın operasyonu dron kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'ın Saray ve Ergene ilçesinde termal kameralı İHA'nın da kullanıldığı kaçak göçmen operasyonunda 122 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmanın operasyonu dron kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına savaş açtı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda jandarma ekipleri, Tekirdağ'ın Saray ve Ergene ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Termal kameralı İHA'nın da kullanıldığı operasyonda 30 Afganistan, 45 Suriye, 37 Fas, 1 Türkmenistan, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Lübnan ve 1 Azerbaycan uyruklu düzensiz göçmen ve 14 organizatör suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tarladaki kaçak göçmen kovalamacası dron kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ