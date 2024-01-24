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Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da Ekmek Fiyatı 8 Lira Oldu

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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis toplantısında alınan kararla, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira olarak belirlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda alınan kararla Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

8 maddenin ele alındığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Aralık 2023 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı oy birliği ile ibra edildi. 2023 yılı kesin mizan, gelir tablosu ve bilançonun ibrası oy birliği ile kabul edildi. Asansör ve yürüyen merdiven bakım azami fiyat talebi de görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Gündemin 5. maddesinde yer alan ekmek azami fiyat tarifesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

Oda faaliyetleri sunuldu

Gündemin 6. maddesinde yer alan oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar tarafından gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen dilek ve temenniler bölümü ile meclis toplantısı son buldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Erdoğan Meclis Başkanı Saray Ekonomi Güncel Haberler

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