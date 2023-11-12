Tekirdağ'da evde uyuşturucu hap ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evde yapılan aramada 301 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
Aramada, 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel