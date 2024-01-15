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Edirne'de uyuşturucu ticaretinden hükümlü firari yakalandı

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Edirne'de uyuşturucu ticaretinden hüküm giymiş ve 23 yıl hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yakalandı.

Edirne'de uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yakalandı.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Erdinç D.'nin Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin, Kırklareli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirdiği koordineli çalışma sonucu yakalandı.

Cezaevi firarisi Erdinç. D. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Edirne Saray Cezaevi Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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