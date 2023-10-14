Tekirdağ'da 3 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde 3 kilo 100 gram Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde 3 kilo 100 gram Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Ayaspaşa Mahallesi'nde M.Ç'nin evinde yaptığı aramada 3 kilo 100 gram Hint keneviri ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa