Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ'da 3 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 3 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde 3 kilo 100 gram Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.