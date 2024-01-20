Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu

Tekirdağ'da polis ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ve sahte para ele geçirdiler.

Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde üzerinde devriye görevi gerçekleştiren Asayiş Bürosu ekipleri park halindeki bir otomobilden şüphelendiler. Şüphe üzerine otomobil ve otomobilde bulunan M.L. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 15.1 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ile 50 Euro sahte olduğu değerlendirilen banknot ele geçirildi.

Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda M.L. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ