Jandarma ekipleri Saray ve Şarköy'de bayram kutlamaları yaptı

Tekirdağ'ın Saray ve Şarköy ilçelerinde jandarma ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçelerdeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve çikolata ikram etti.

Jandarma ekipleri çocuklara da kitap hediye etti.

Ekipler, kontrollerde vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.