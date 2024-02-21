Tekirdağ'da makaron ve tütün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet sigara dolum makinesi, 650 adet boş makaron, 38 adet boş sigara kutusu, 56 adet doldurulmuş makaron, 271 adet kilitli poşet, 195 adet doldurulmuş paket ve 3 kilo 680 gram açık tütün ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ