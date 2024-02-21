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Tekirdağ'da makaron ve tütün ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda makaron ve tütün ele geçirildi. Ev ve araçta yapılan aramada çok sayıda makaron, sigara kutusu ve tütün bulundu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet sigara dolum makinesi, 650 adet boş makaron, 38 adet boş sigara kutusu, 56 adet doldurulmuş makaron, 271 adet kilitli poşet, 195 adet doldurulmuş paket ve 3 kilo 680 gram açık tütün ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Jandarma Saray Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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