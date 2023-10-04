Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu, Tekirdağ Satranç İl Temsilciliği, Saray İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Saray Belediyesi'nin iş birliğinde 21-22 Ekim'de Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası' düzenlenecek. Turnuvaya başvurular 19 Ekim 2023 günü sona erecek ve 3 farklı kategoride düzenlenecek. Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu, Tekirdağ Satranç İl Temsilciliği, Saray İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Saray Belediyesi'nin iş birliğinde 21-22 Ekim'de Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası' düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na bugün itibarıyla başlayan başvurular, 19 Ekim 2023 günü sona erecek. Turnuva açık kategori (2013 ve önceki yıllarda doğan sporcular), 10 yaş ve altı (2015-2014 doğumlu sporcular) ve 8 yaş altı (2017-2016 doğumlu sporcular) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

Turnuvaya Gençlik Spor İl/ İlçe Spor Müdürlüklerinden çıkartılan Türkiye Satranç Federasyonu Lisansına sahip 2023-2024 yılı vizesi yapılmış, 2017 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilecek.

TURNUVADA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya, her kategoride birinci olan sporculara tablet, ikinci olanlara akıllı saat ve üçüncü olanlara bluetooht kulaklık hediye edilecek.