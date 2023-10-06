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Tekirdağ'da Evden Sıvı Yağ ve Tencere Çalan 4 Kadın Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları ileri sürülen 4 kadın tutuklandı. Şüphelilerin daha önce birden fazla hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlendi.