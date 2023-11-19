Tekirdağ'da 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, O.Ç. ve eşi D.Ç. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyeti görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak Ayaspaşa mah 100. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurulan, O.Ç. ve eşi D.Ç. isimli şahısların, yapılan kaba üst aramalarında, 500 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen sentetik ecza hapı, 0.56 gram metamfetamin, 2.22 gran bonzai, 0.31 gran skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar halkında adli işlemlere başlatıldı. - TEKİRDAĞ