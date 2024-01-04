Saray Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında maaş zammı protokolü imzalandı

Saray Belediyesi iştiraki Saraykent A.Ş ile DİSK Genel-İş Tekirdağ Şubesi arasında imzalanan ek protokol ile çalışanların maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından Saray Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Ek protokolün imza töreni Perşembe günü saat 11.00'da Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, DİSK Tekirdağ Genel İş Şube Başkanı Ahmet Işık ve DİSK Saray Belediyesi İş Yeri temsilcisi Alpay Akı sözleşmeyi imza altına aldı.

BAŞKAN ERKİŞ: "HAYIRLI OLSUN"

Eşitlik mücadelesini yaşam biçimi haline getirdiğini belirten Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, şunları ifade etti:

"Değişen ve gelişen koşullar emekçi kardeşlerim için yaşam koşullarını her geçen gün daha da zora sokmaktadır. Hissedilen zorluk düzeyi bizlere yansıtılan, ölçülenle başa baş gitmemektedir. Hepimiz biliyoruz ki enflasyonun tahrip edici tesiri kamuoyuyla paylaşılanın çok daha dışında ve ötesinde bir hal almıştır. Bilhassa, temel yaşam ihtiyaçlarının karşı karşıya kaldığı enflasyonist ortam işçi sınıfını giderek daha ağırlaşan hatta hayatlarını soluksuz bırakan bir durumda yaşamaya zorlamaktadır. Hal böyle olunca bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın memur kısmına öngördüğü zamla müsemma onun 1 puan üzerinde bir zamla işçi sınıfımızı, saygıdeğer mesai arkadaşlarımızı, emekçimizi ellerindeki nasırla alnındaki terle hayatını kazanarak evine helal lokma götüren saygıdeğer kardeşlerimi ancak bir parça olsun muhafaza ettirmek durumuyla karşı karşıyayım. Dolayısıyla çiçekli davul zurnalı nümayişlerin yeri değil. Ancak sendikacı arkadaşlarım Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu'nun soylu temsilcileri işçi sınıfının hak arayışları da biliyorlar ki gelinen durumda bir dayanışmayı karşılıklı sergilemek zorundayız. Sizlere reva görülen, verilen zam kesinlikle yaşam koşullarında sizleri insanca yaşatacak bir zam değildir. Hayatını işçi sınıfının mücadelesine adamış, işçi sınıfının her bireyiyle kendini eşit gören eşitlik mücadelesini yaşam biçimi haline getirmiş bir kardeşiniz, abiniz arkadaşınız olarak konuşuyorum. Yapılanlar son derece kifayetsizdir. Ancak eldeki imkanlar nispetinde kurumun bekasını sürdürmek gayretiyle ve sendika temsilcilerimizin de içlerine biraz olsun sinebilecek sizleri de geleceğe hiç değilse umudu aktarır mahiyette muhafaza edecek bir anlaşmayı bugün böylece imzalıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

DİSK Genel İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Işık, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'in daima işçinin ve emekçinin yanında olduğunu belirterek, Başkan Erkiş'e teşekkür etti.