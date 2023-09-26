Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 31 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 225 lira ele geçirildi.
Sürücü C.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel