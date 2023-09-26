Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli sürücü gözaltına alındı.