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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Metamfetamin Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli bir şahsın üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu suçundan işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şahsın üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Saray ilçesi Kavacık Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen G.Ö. isimli şahsın üzerinde gerçekleştirdikleri aramada 8 gram esrar ve 5 gram metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Gözaltına alınan G.Ö. isimli şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Bulundurmak, Kabul Etmek ve Satın Almak' suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Jandarma Saray Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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