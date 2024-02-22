Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Otobüs Firmalarına ve Yolculara Emniyet Kemeri Anlattı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yetkililerine ve personeline emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca terminallerde seyahat eden yolculara da emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce otobüs firması yetkililerine ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve personellere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
Toplantılarda, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Daha sonra terminallerde, şehirlerarası seyahat eden yolculara emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.