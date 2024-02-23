Tekirdağ'da bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan bir kaba üst aramasında bir kişinin üzerinden 6 adet gümüş sikke ve 6 adet bakır sikke bulundu.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde T.B. isimli şahsın kaba üst araması yapıldı. Aramada 6 adet gümüş sikke ve 6 adet bakır sikke ele geçirildi.
Şahısla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ