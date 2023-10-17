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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca ve 1 Tüfek Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, ruhsatsız 2 adet tabanca ve bir tüfek bulundu. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.