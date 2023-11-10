Tekirdağ'da Şüphelinin Bavulunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir şüphelinin bavulunda yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin bavulunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray İlçesinde meydana geldi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri gerçekleştirdikleri devriye esnasında hal ve hareketlerinden şüphelendikleri F.G. isimli şüphelinin üzerinde ve bavulunda arama gerçekleştirdiler. Yapılan aramada şüphelinin bavulu içerisinde 306 adet SYMRA ibareli Uyuşturucu ve Uyarıcı madde olduğu değerlendirilen Sentetik Ecza Hapı ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüpheli F.G. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ