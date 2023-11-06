Tekirdağ'da yakalanan şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan bir operasyonda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüphelinin hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ'da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hal ve hareketlerinden şüphelenerek durdurdukları O.B. isimli şahsa yaptıkları kaba üst aramasında; 3,9 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 2,6 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde buldu.

Olayın ardından Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüphelinin UYAP, GBT sorgusunda hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı. O.B. isimli şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ