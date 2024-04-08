Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tekirdağ'da aralarında husumet bulunan iki ailenin silahların konuştuğu kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Saray İlçesinde Romanların yaşadığı Ayaspaşa Mahallesi Ladin sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sabaha karşı silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sonucu Eray Balkaya ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eray Balkaya hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayın failleri olduğu tespit edilen P.D. ve A.D. ise olayın ardından emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler mahallede güvenlik önlemlerinin arttırırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ