Tekirdağ'da iş yerinde puro, makaron ve tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda; iş yerinde puro, makaron ve tütün ele geçirilen şahsa 16 bin 687 TL para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Saray Bozoba Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün, 185 adet satışa hazır puro, 300 adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Şahsa 16 bin 687 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ