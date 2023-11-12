Tekirdağ'da bir evde 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evde yapılan aramada 301 adet uyuşturucu hap bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evdeki aramalarda 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyeti görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili E.B. isimli şahsın Ayaspaşa Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada toplamda 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı. - TEKİRDAĞ