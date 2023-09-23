Tekirdağ'da Jandarma Ekiplerince 30 Litre El Yapımı Rakı Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda Jandarma ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada 30 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Şüpheli hakkında izinsiz ticari olarak alkollü içki üretmekten işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da Jandarma Ekiplerince yapılan operasyonda 30 litre el yapımı rakı ele geçirildi.
Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçerler Mahallesinde O.T. isimli şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 30 litre el yapımı rakı ele geçirildi.
Şüpheli O.T. hakkında izinsiz ticari olarak alkollü İçki üretmekten işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa