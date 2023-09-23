Tekirdağ'da Jandarma Ekiplerince 30 Litre El Yapımı Rakı Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda Jandarma ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada 30 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Şüpheli hakkında izinsiz ticari olarak alkollü içki üretmekten işlem başlatıldı.