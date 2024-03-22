Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kaza: Sürücüler tutuklandı

Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücüler tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüs ile tırın karıştığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet K. ile tır sürücüsü Gürşat A.'nın tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan sürücüler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki sürücü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - TEKİRDAĞ