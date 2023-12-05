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Tekirdağ'da 6 Şüpheli Uyuşturucudan Yakalandı

5 Aralık 2023 16:16 Son Güncelleme: 16:17 Abone Ol

Tekirdağ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçta 147 adet ecstacy hap ele geçirilirken, Saray ilçesinde ise park halindeki araçta 730 gram skunk ve 4,5 gram metamfetamin bulundu.