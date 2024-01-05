Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesi, Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, devriye gerçekleştiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Çerkezköy Caddesi üzerinde hal ve hareketlerinden şüphelendiği 4 kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerindn 8,1 gram uyuşturucu ve uyarıcı bonzai maddesi ele geçirildi. Ö.B., N.H., S.Ö. ve H.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ