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Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis tarafından durdurulan 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesi, Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, devriye gerçekleştiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Çerkezköy Caddesi üzerinde hal ve hareketlerinden şüphelendiği 4 kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerindn 8,1 gram uyuşturucu ve uyarıcı bonzai maddesi ele geçirildi. Ö.B., N.H., S.Ö. ve H.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Saray Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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