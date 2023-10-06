Tekirdağ'da Işık İhlali Yapan Otobüs Kazası: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir yolcu otobüsü, otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da ışık ihlali yaptığı iddia edilen yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saray'dan Çukuryurt istikametine seyreden Berkan T. idaresindeki 59 RA 869 plakalı otomobile, Vize istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Yüksel Ö. idaresindeki 35 PK 126 plakalı yolcu otobüsü Çukuryurt kavşağı üzerinde yaptığı ışık ihlali sonucu çarptı. Kazada hurdaya dönen 59 RA 869 plakalı otomobilin sürücüsü Berkan T., otomobilde bulunan Tunay A., Salih Can A. ve Doruk Ö. yaralandı.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ