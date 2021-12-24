ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki 23 Nolu Yenice Aile Sağlık Merkezi'ne 6 aylık bebeğini aşı için götüren M.B. ile kocası M.Ş.B, merkezin bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.B. yanındaki tabancayla karısını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ş.B. ile eşi M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti

Son dakika haberleri! AVUKAT HÜSEYİN ERSAN ALİOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAKİPSİZLİK

Son dakika haberleri! AVUKAT HÜSEYİN ERSAN ALİOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAKİPSİZLİK

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title