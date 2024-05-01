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Kudüs'te öldürülen imam için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına birçok kişi katıldı ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan (34) için bugün öğle namazı sonrası Eyüp Peygamber Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazına, birçok sivil toplum kuruluşları temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazında sık sık tekbir getiren cemaat, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ramazan Saklanan, kardeşinin imam olduğunu, abisinin gittiğinden aile fertlerinin haberi olmadığını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İsrail Kudüs 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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