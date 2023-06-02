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Beşiktaş Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasıyla uluslararası ödül kazandı

Beşiktaş Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasıyla uluslararası ödül kazandı

Politika Haberleri

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel başlattığı 'İyi hal, her zaman iyi hal değildir' farkındalık kampanyasıyla siyasal iletişim oscarları olarak bilinen Polaris Awards'ta uluslararası ödül aldı.

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel başlattığı 'İyi hal, her zaman iyi hal değildir' farkındalık kampanyasıyla siyasal iletişim oscarları olarak bilinen Polaris Awards'ta uluslararası ödül aldı.

Machina Creative Thinking Office tarafından Beşiktaş Belediyesi için hazırlanan kampanya ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel, kadınların hak ve eşitlik mücadelesine 'İyi hal, her zaman iyi hal değildir' denilerek destek verildi.

Kadına yönelik şiddete karşı ortak akıl ve vicdana seslenen bu kampanya ile şiddet faillerinin, iyi hal indirimleri ve kamuoyunda fark edilmeden şiddeti meşrulaştıran birtakım 'halleri' billboardlara ve dijital mecralara taşıyarak Beşiktaş'ın dört bir yanına asılan outdoor'lar ile görünürlük ve farkındalık artırıldı.

ÖDÜL TÖRENİ LONDRA'DA GERÇEKLEŞTİ

Londra'da gerçekleşen ödül töreninde ödülü almak üzere Machina Creative Thinking Office ve Beşiktaş Belediyesi adına Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği EAPC üyesi Çağdaş Yıldız katıldı. Avrupa, Latin Amerika ve Uluslararası Siyasi Danışmanlar Dernekleri ortaklığında düzenlenen ve siyasi yönetim, seçim kampanyaları ve halkla ilişkiler alanlarında uluslararası arenada yılın en iyi çalışmalarının belirlendiği Polaris Ödülleri'nde Beşiktaş Belediyesi "İyi hal, her zaman iyi hal değildir" kampanyasıyla, 'Governmental Organizations / Overall Behaviour Change - Women Empowering / Kamu Kuruluşları / Genel Davranış Değişikliği - Kadınları Güçlendirmek' kategorisinde ödül kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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