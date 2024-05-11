Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan çalışmalarla takımın hazır olduğu belirtildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman topla ısınma çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. - ANTALYA