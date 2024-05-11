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Takım iyice dağıldı! Beşiktaş'ta 3 yıldız isim birden sakatlandı

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Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sakatlandığını ve Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacaklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Amartey'in bel ağrısı, Chamberlain'in üst solunum yolu enfeksiyonu ve Aboubakar'ın alt karın bölgesindeki ağrı sebebiyle maç kadrosunda olmayacakları belirtildi. Futbolcuların tedavisine başlandığı da ifade edildi.

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve takımdaki sakatlıklardan dolayı oldukça sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.

3 İSİM BİRDEN SAKATLANDI

Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinin ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Daniel Amartey'de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcumuz Alex Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan futbolcumuz Vincent Aboubakar, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Bel Ağrısı Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Uğur Çakır:

Hepsi çöp

3
1
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Zeynel Bereket:

yalan kesinlikle

0
0
yanıtYanıtla
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