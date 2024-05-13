Beşiktaş ile berabere kalan Fatih Tekke, sinirini muhabirden çıkardı

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, dün sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Fatih Tekke, kendisine sorulan soruya sinirlendi.

"BİZİM MAÇTAN MI BAHSEDİYORSUN?"

Yayıncı kuruluşun muhabiri Fatih Tekke'ye, "Maça baktığımız zaman, iki takımdan biri, diğerine üstünlük kurabildi mi? sorusunu sordu. Fatih Tekke ise bu soruya kızarak, "Bizim maçtan mı bahsediyorsun? 90 dakika her istatistikte biz üstündük." şeklinde yanıt verdi.

"KARŞIMIZDAKİ TAKIMIN İSMİ BEŞİKTAŞ"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Tekke, "Maçın hemen hemen tamamında üstün olan taraf Alanyaspordu. Cesur oynayan bir Alanyaspor vardı. Karşımızda eksik bir takım ama ismi Beşiktaş. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahip. Oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini yetenekleriyle sağlayan bir Beşiktaş vardı. Son 10 dakikada gençlerin sahaya girmesi Beşiktaş adına sevindirici. Oyunun son bölümünde ısrarla uyarmamıza rağmen uzun orta yapmamıza rağmen oyuncular yorgundu. Ama genel hatlarıyla oyunun üzerinde koyarak, doğru yerleşerek, baskıları yapmaya çalışarak geldiğimiz günden bu yana devam eden bir tarz. Oyuncuların bunu sürekli yapmasını beklemek de kolay değil. Yapması da kolay değil. Oyuncularım şu ana kadar bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Alanyaspor hak ettiği bir konumda. Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. İki haftada oyunlarımızın üzerine koymaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Bugün 2 puan kaybettik diyebilirim" dedi.

İşte o anlar;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS