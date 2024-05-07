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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalıştı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli takım, 3 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Cengiz Aydoğan Fatih Tekke Beşiktaş Trendyol Aydoğan Spor Güncel Haberler

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