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Alanyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Alanyaspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Alanyaspor- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Alanyaspor ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Serkan Olguncan görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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