Beşiktaş, Alanya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı. Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.
Takımı havalimanında taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.